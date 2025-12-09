Трамп зробив заяву щодо термінів підтримки ЄС України

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Європа продовжить підтримувати Україну. Це станеться, навіть якщо ЄС опиниться на межі виснаження.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Politico.

Реклама

Читайте також:

Підтримка України з боку Європи

Під час розмови журналісти запитали президента США, чи вважає він реалістичним довгострокову підтримку України до її перемоги над Росією — саме так, як наразі намагається діяти Європа.

За його словами, європейські країни підтримуватимуть Київ "доти, доки не впадуть", адже вони зобов’язані це робити.

Крім того, Трамп різко розкритикував Європу та її міграційну політику. Він попередив, що за нинішніх тенденцій багато європейських країн "можуть більше не бути життєздатними".

За його словами, міграційна політика європейських держав є "катастрофою".

Дональд Трамп також зазначив, що під час його каденції країни-члени НАТО нібито суттєво збільшили оборонні витрати. За його словами, саме він домігся підвищення внесків із 2% до 5% від ВВП.

Він також заявив, що Альянс фактично оплачує американську зброю, яка надходить Україні.

"Коли ми надсилаємо речі, НАТО платить за це, і я припускаю, що вони віддають це Україні. Але Європа руйнується", — сказав Трамп.

За словами Трампа, у НАТО його колеги називали "татусем", натякаючи на його роль у посиленні оборонних бюджетів європейських країн.

Нагадаємо, президент США заявив, що країни Європи знаходяться на "неправильному шляху", тому їм необхідно бути обережними.

Крім того, Дональд Трамп наголосив, що наразі Кремль перебуває у кращій переговорній позиції.