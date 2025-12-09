Трамп сделал заявление о сроках поддержки ЕС Украины со стороны ЕС

Трамп сделал заявление о сроках поддержки ЕС Украины
Дата публикации 9 декабря 2025 14:09
Европа продолжит поддерживать Украину, даже если окажется на грани истощения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.
Во время разговора журналисты спросили президента США, считает ли он реалистичным долгосрочную поддержку Украины до ее победы над Россией — именно так, как сейчас пытается действовать Европа. В ответ Трамп высказался резко и лаконично.
