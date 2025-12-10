ОП спростував заяву Гончаренка про пропозицію енергетичного перемир’я

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

У соцмережах з’явилася заява народного депутата Олексія Гончаренка про нібито таємні домовленості між Києвом та Вашингтоном щодо енергетичного перемир’я. Проте, у команді глави держави наголошують, що озвучена депутатом історія не відповідає фактам, а Росія й не демонструвала реальної готовності до будь-яких домовленостей про припинення ударів.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Офісі Президента України.

Реклама

Читайте також:

В ОП спростували "інсайд" Гончаренка про таємні переговори

Гончаренко заявив, що нібито володіє "інсайдом" про зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, де Україні пропонували зробити паузу в ударах по російській енергетичній інфраструктурі.

За його словами, США начебто гарантували, що Росія приєднається до аналогічного перемир’я вже за годину.

Повідомлення Гончаренка. Фото: скриншот

"Володимир Зеленський відмовився. Чому пропонували тоді таке? Бо ми досить вдало били по нафтопереробним заводам і це була наша позиція сили. Але було зрозуміло, що взимку буде дуже складно вже нам. Ми категорично відмовились. А тепер готові! Що ж змінилось?" — написав Олексій Гончаренко.

Утім, як зазначають співрозмовники Новини.LIVE в Офісі президента, депутат не може мати доступу до реальних переговорів, і його заява не корелює з тим, що відбувається насправді.

Вони підкреслюють, що Москва й раніше не демонструвала жодного інтересу до припинення атак.

"У цієї людини не може бути ніяких інсайдів з перемовин. Росія ніколи не погоджувалась на припинення вогню реально, бо саме постійні удари для Росії єдиний спосіб просувати свої вимоги до України", — заявили джерела.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також повідомляв, що Росія не виявляє жодного інтересу проводити мирні переговори.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні потрібно провести вибори, але в ЄС натомість запевнили, що вважають Зеленського легітимним президентом і виступили проти виборів.

Сам же Володимир Зеленський заявив, що готовий оголосити вибори в Україні і назвав умови.