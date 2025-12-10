ОП спростував заяву Гончаренка про пропозицію енергетичного перемир’я

У Зеленського заперечили "інсайди" Гончаренка переговори з РФ
У соцмережах з’явилася заява народного депутата Олексія Гончаренка про нібито таємні домовленості між Києвом та Вашингтоном щодо енергетичного перемир’я. Проте, у команді глави держави наголошують, що озвучена депутатом історія не відповідає фактам, а Росія й не демонструвала реальної готовності до будь-яких домовленостей про припинення ударів.
Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Офісі Президента України.
В ОП спростували "інсайд" Гончаренка про таємні переговори
Гончаренко заявив, що нібито володіє "інсайдом" про зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, де Україні пропонували зробити паузу в ударах по російській енергетичній інфраструктурі.
За його словами, США начебто гарантували, що Росія приєднається до аналогічного перемир’я вже за годину.
"Володимир Зеленський відмовився. Чому пропонували тоді таке? Бо ми досить вдало били по нафтопереробним заводам і це була наша позиція сили. Але було зрозуміло, що взимку буде дуже складно вже нам. Ми категорично відмовились. А тепер готові! Що ж змінилось?" — написав Олексій Гончаренко.
Утім, як зазначають співрозмовники Новини.LIVE в Офісі президента, депутат не може мати доступу до реальних переговорів, і його заява не корелює з тим, що відбувається насправді.
Вони підкреслюють, що Москва й раніше не демонструвала жодного інтересу до припинення атак.
"У цієї людини не може бути ніяких інсайдів з перемовин. Росія ніколи не погоджувалась на припинення вогню реально, бо саме постійні удари для Росії єдиний спосіб просувати свої вимоги до України", — заявили джерела.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський також повідомляв, що Росія не виявляє жодного інтересу проводити мирні переговори.
Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що в Україні потрібно провести вибори, але в ЄС натомість запевнили, що вважають Зеленського легітимним президентом і виступили проти виборів.
Сам же Володимир Зеленський заявив, що готовий оголосити вибори в Україні і назвав умови.
