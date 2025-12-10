ОП опроверг заявление Гончаренко о предложении энергетического перемирия

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

В соцсетях появилось заявление народного депутата Алексея Гончаренко о якобы тайных договоренностях между Киевом и Вашингтоном по энергетическому перемирию. Однако, в команде главы государства отмечают, что озвученная депутатом история не соответствует фактам, а Россия и не демонстрировала реальной готовности к любым договоренностям о прекращении ударов.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Офисе Президента Украины.

Реклама

Читайте также:

В ОП опровергли "инсайд" Гончаренко о тайных переговорах

Гончаренко заявил, что якобы владеет "инсайдом" о встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, где Украине предлагали сделать паузу в ударах по российской энергетической инфраструктуре.

По его словам, США якобы гарантировали, что Россия присоединится к аналогичному перемирию уже через час.

Сообщение Гончаренко. Фото: скриншот

"Владимир Зеленский отказался. Почему предлагали тогда такое? Потому что мы достаточно удачно били по нефтеперерабатывающим заводам и это была наша позиция силы. Но было понятно, что зимой будет очень сложно уже нам. Мы категорически отказались. А теперь готовы! Что же изменилось? " — написал Алексей Гончаренко.

Впрочем, как отмечают собеседники Новини.LIVE в Офисе президента, депутат не может иметь доступа к реальным переговорам, и его заявление не коррелирует с тем, что происходит на самом деле.

Они подчеркивают, что Москва и раньше не демонстрировала никакого интереса к прекращению атак.

"У этого человека не может быть никаких инсайдов по переговорам. Россия никогда не соглашалась на прекращение огня реально, потому что именно постоянные удары для России единственный способ продвигать свои требования к Украине", — заявили источники.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также сообщал, что Россия не проявляет никакого интереса проводить мирные переговоры.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине нужно провести выборы, но в ЕС взамен заверили, что считают Зеленского легитимным президентом и выступили против выборов.

Сам же Владимир Зеленский заявил, что готов объявить выборы в Украине и назвал условия.