Головна Новини дня ЄС прокоментував заяву Трампа щодо українських виборів

Дата публікації: 9 грудня 2025 17:52
Анітта Гіппер. Фото: Reuters

Європейська комісія прокоментувала заяву Дональда Трампа щодо проведення виборів в Україні. Там зазначили, що Президент України Володимир Зеленський залишається легітимним лідером держави та підкреслили складність нинішньої ситуації через триваючу агресію Росії.

Про це речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила під час брифінгу у вівторок, 9 грудня.

Вибори в Україні

За словами Гіппер, Єврокомісія вже звертала увагу на це питання раніше, і позиція щодо легітимності українського президента залишається незмінною.

"Ми вже звертали увагу на це питання, бо зараз виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Дональд Трамп висловився на тему майбутніх виборів в Україні. Він зазначив, що вони повинні відбутися, незважаючи на воєнний стан у країні.

Також Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.

війна вибори Дональд Трамп Єврокомісія війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
