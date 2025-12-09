ЄС прокоментував заяву Трампа щодо українських виборів
Європейська комісія прокоментувала заяву Дональда Трампа щодо проведення виборів в Україні. Там зазначили, що Президент України Володимир Зеленський залишається легітимним лідером держави та підкреслили складність нинішньої ситуації через триваючу агресію Росії.
Про це речниця Єврокомісії Анітта Гіппер заявила під час брифінгу у вівторок, 9 грудня.
Вибори в Україні
За словами Гіппер, Єврокомісія вже звертала увагу на це питання раніше, і позиція щодо легітимності українського президента залишається незмінною.
"Ми вже звертали увагу на це питання, бо зараз виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що Дональд Трамп висловився на тему майбутніх виборів в Україні. Він зазначив, що вони повинні відбутися, незважаючи на воєнний стан у країні.
Також Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.
