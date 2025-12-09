ЄС прокоментував заяву Трампа щодо українських виборів

ЕС прокомментировал заявление Трампа об украинских выборах
Европейская комиссия прокомментировала заявление Дональда Трампа о проведении выборов в Украине. Там отметили, что Президент Украины Владимир Зеленский остается легитимным лидером государства и подчеркнули сложность нынешней ситуации из-за продолжающейся агрессии России.
Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер заявила во время брифинга во вторник, 9 декабря.
Выборы в Украине
По словам Гиппер, Еврокомиссия уже обращала внимание на этот вопрос ранее, и позиция относительно легитимности украинского президента остается неизменной.
"Мы уже обращали внимание на этот вопрос, потому что сейчас исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", — говорится в сообщении.
Напомним, что Дональд Трамп высказался на тему предстоящих выборов в Украине. Он отметил, что они должны состояться, несмотря на военное положение в стране.
Также Трамп объяснил, в чем сложность мирного соглашения для завершения войны России против Украины.
