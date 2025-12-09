Видео
ЕС прокомментировал заявление Трампа об украинских выборах

ЕС прокомментировал заявление Трампа об украинских выборах

Дата публикации 9 декабря 2025 17:52
ЄС прокоментував заяву Трампа щодо українських виборів
Анитта Хиппер. Фото: Reuters

Европейская комиссия прокомментировала заявление Дональда Трампа о проведении выборов в Украине. Там отметили, что Президент Украины Владимир Зеленский остается легитимным лидером государства и подчеркнули сложность нынешней ситуации из-за продолжающейся агрессии России.

Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер заявила во время брифинга во вторник, 9 декабря.

Читайте также:

Выборы в Украине

По словам Гиппер, Еврокомиссия уже обращала внимание на этот вопрос ранее, и позиция относительно легитимности украинского президента остается неизменной.

"Мы уже обращали внимание на этот вопрос, потому что сейчас исключительные времена... По моему убеждению, президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны состояться тогда, когда условия позволят это сделать", — говорится в сообщении.

Напомним, что Дональд Трамп высказался на тему предстоящих выборов в Украине. Он отметил, что они должны состояться, несмотря на военное положение в стране.

Также Трамп объяснил, в чем сложность мирного соглашения для завершения войны России против Украины.

война выборы Дональд Трамп Еврокомиссия война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
