Главная Новости дня Мирное соглашение США — Трамп объяснил, в чем сложность

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 14:26
Трамп назвал главное препятствие для мирного соглашения между Украиной и РФ
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, в чем сложность мирного соглашения для завершения войны России против Украины.

Об этом американский президент сообщил в интервью Politico во вторник, 9 декабря.

В чем сложность мирного соглашения США

Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не уважал Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы заключается в том, что они очень ненавидят друг друга, знаете. И им очень трудно попытаться заключить сделку. Это сложно", — говорит лидер США.

По его словам, он урегулировал уже восемь войн и очень этим гордится. Трамп отметил, что для него это нетрудно, за исключением Украины и России.

"Одна из причин заключается в том, что уровень ненависти между Путиным и Зеленским огромный", — добавил он.

Напомним, Трамп объяснил, какая страна сейчас находится в самой сильной переговорной позиции.

Кроме того, лидер США ответил, отойдет ли от переговоров, если не будет прогресса между Украиной и Россией.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
