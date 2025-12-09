Трамп назвал главное препятствие для мирного соглашения между Украиной и РФ

Мирное соглашение США — Трамп объяснил, в чем сложность
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, в чем сложность мирного соглашения для завершения войны России против Украины.
Об этом американский президент сообщил в интервью Politico во вторник, 9 декабря.
В чем сложность мирного соглашения США
Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не уважал Джо Байдена и Владимира Зеленского.
"Они действительно ненавидят друг друга. И часть проблемы заключается в том, что они очень ненавидят друг друга, знаете. И им очень трудно попытаться заключить сделку. Это сложно", — говорит лидер США.
По его словам, он урегулировал уже восемь войн и очень этим гордится. Трамп отметил, что для него это нетрудно, за исключением Украины и России.
"Одна из причин заключается в том, что уровень ненависти между Путиным и Зеленским огромный", — добавил он.
Напомним, Трамп объяснил, какая страна сейчас находится в самой сильной переговорной позиции.
Кроме того, лидер США ответил, отойдет ли от переговоров, если не будет прогресса между Украиной и Россией.
Читайте Новини.LIVE!