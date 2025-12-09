Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та РФ

Термінова новина

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.

Про це американський президент повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.

В чому складність мирної угоди США

Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поважав Джо Байдена та Володимира Зеленського.

"Вони справді ненавидять один одного. І частина проблеми полягає в тому, що вони дуже ненавидять один одного, знаєте. І їм дуже важко спробувати укласти угоду. Це складно", — каже лідер США.

За його словами, він врегулював уже вісім воєн та дуже цим пишається. Трамп зазначив, що для нього це неважко, за винятком України і Росії.

"Одна з причин полягає в тому, що рівень ненависті між Путіним і Зеленським величезний", — додав він.

