Головна Новини дня Мирна угода США — Трамп пояснив, в чому складність

Мирна угода США — Трамп пояснив, в чому складність

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 14:26
Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та РФ
Термінова новина

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.

Про це американський президент повідомив в інтервʼю Politico у вівторок, 9 грудня.

Читайте також:

В чому складність мирної угоди США

Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поважав Джо Байдена та Володимира Зеленського. 

"Вони справді ненавидять один одного. І частина проблеми полягає в тому, що вони дуже ненавидять один одного, знаєте. І їм дуже важко спробувати укласти угоду. Це складно", — каже лідер США.

За його словами, він врегулював уже вісім воєн та дуже цим пишається. Трамп зазначив, що для нього це неважко, за винятком України і Росії. 

"Одна з причин полягає в тому, що рівень ненависті між Путіним і Зеленським величезний", — додав він.

Нагадаємо, Трамп пояснив, яка країна наразі перебуває у найсильнішій переговорній позиції.

Крім того, лідер США відповів, чи відійде від переговорів, якщо не буде прогресу між Україною та Росією.

США Дональд Трамп Україна Росія мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
