Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, несмотря на войну

Президент США Дональд Трамп высказался на тему предстоящих выборов в Украине. Он отметил, что они должны состояться, несмотря на военное положение в стране.

Об этом американский лидер заявил в своем интервью для POLITICO.

Трамп о выборах в Украине

По словам Трампа, война не может служить поводом для откладывания выборов, ведь украинский народ имеет право на собственный выбор.

"Я думаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ должен иметь этот выбор", — заявил он.

Трамп добавил, что хотя Президент Владимир Зеленский мог бы победить снова, отсутствие выборов в течение длительного времени вызывает вопросы относительно демократичности процесса.

"Они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — резюмировал лидер США.

Кроме того, президент подтвердил свою позицию относительно прекращения прямой финансовой помощи Киеву, предлагая переложить ответственность на страны НАТО.

Напомним, что президент США Дональд Трамп также Европа продолжит поддерживать Украину, даже если ЕС окажется на грани истощения.

Также Трамп объяснил, в чем сложность мирного соглашения для завершения войны России против Украины.