Головна Новини дня Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни

Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни

Дата публікації: 9 грудня 2025 15:44
Трамп заявив, що Україна має провести вибори, попри війну
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп висловився на тему майбутніх виборів в Україні. Він зазначив, що вони повинні відбутися, незважаючи на воєнний стан у країні.

Про це американський лідер заявив у своєму інтервʼю для POLITICO.

Читайте також:

Трамп про вибори в Україні

За словами Трампа, війна не може слугувати приводом для відкладення виборів, адже український народ має право на власний вибір.

"Я думаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір", — заявив він.

Трамп додав, що хоча Президент Володимир Зеленський міг би перемогти знову, відсутність виборів протягом тривалого часу викликає питання щодо демократичності процесу.

"Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — резюмував лідер США.

Крім того, президент підтвердив свою позицію щодо припинення прямої фінансової допомоги Києву, пропонуючи перекласти відповідальність на країни НАТО. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп також Європа продовжить підтримувати Україну, навіть якщо ЄС опиниться на межі виснаження.

Також Трамп пояснив, в чому складність мирної угоди для завершення війни Росії проти України.

США вибори Дональд Трамп Україна президент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
