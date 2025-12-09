Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що готовий до виборів — назвав умову

Зеленський заявив, що готовий до виборів — назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 21:04
Вибори в Україні — Зеленський готовий до голосування
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів. Однак потрібно забезпечити безпеку для проведення голосування.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE в чаті ОП. 

Проведення виборів в Україні

Коментуючи заяву партнерів про проведення виборів в Україні, Зеленський заявив, що це питання передусім українського народу, а не інших держав. За його словами, розповіді про те, що він нібито чіпляється за крісло глави держави є "неадекватними історіями". Водночас президент наголосив, що готовий до виборів. 

"Так, як це питання сьогодні підіймає президент США, наші європейські партнери, я відповім дуже коротко: я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз США, можна з європейцями, забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60 днів Україна буде готова до проведення виборів, я особисто маю на це волю", — заявив глава держави.

Крім того, він попросив депутатів підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану. 

Що передувало

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори навіть під час війни. Він наголосив, що "відсутність голосування протягом тривалого часу викликає питання щодо демократичності процесу". 

Водночас в ЄС заявили, що Зеленський залишається легітимним лідером держави та підкреслили складність нинішньої ситуації через триваючу агресію Росії.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
