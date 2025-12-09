Видео
Зеленский заявил, что готов к выборам — назвал условие

Зеленский заявил, что готов к выборам — назвал условие

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 21:04
Выборы в Украине — Зеленский готов к голосованию
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению выборов. Однако нужно обеспечить безопасность для проведения голосования.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналистов Новини.LIVE в чате ОП.



Проведение выборов в Украине

Комментируя заявление партнеров о проведении выборов в Украине, Зеленский заявил, что это вопрос прежде всего украинского народа, а не других государств. По его словам, рассказы о том, что он якобы цепляется за кресло главы государства являются "неадекватными историями". В то же время президент подчеркнул, что готов к выборам.

"Так, как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю", — заявил глава государства.

Кроме того, он попросил депутатов подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения.

Что предшествовало

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы даже во время войны. Он отметил, что "отсутствие голосования в течение длительного времени вызывает вопросы относительно демократичности процесса".

В то же время в ЕС заявили, что Зеленский остается легитимным лидером государства и подчеркнули сложность нынешней ситуации из-за продолжающейся агрессии России.

Владимир Зеленский США выборы Дональд Трамп война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
