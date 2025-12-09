Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы

Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы

Дата публикации 9 декабря 2025 18:04
Зеленский ответил Трампу на призыв провести выборы
Украинский лидер Владимир Зеленский ответил американскому президенту Дональду Трампу на призыв провести выборы. Он подчеркнул, что всегда готов.

Об этом глава государства сообщил в комментарии итальянским журналистам на полях его встречи с Джорджией Мелони в Риме, передает Rai News во вторник, 9 декабря.

Президентские выборы в Украине

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США выборы Дональд Трамп Украина президент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
