Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори
9 грудня 2025
Український лідер Володимир Зеленський відповів американському президенту Дональду Трампу на заклик провести вибори. Він наголосив, що завжди готовий.
Про це глава держави повідомив у коментарі італійським журналістам на полях його зустрічі з Джорджією Мелоні в Римі, передає Rai News у вівторок, 9 грудня.
