Переговори України і РФ — чи розпочався діалог

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має переговорів з Росією. У Москві не виявляють ніякої зацікавленості у цьому процесі.

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE в чаті ОП.

Зеленський розповів, що наразі Україна не має переговорів з Російської Федерацією. За його словами, там не виявляють ніякої зацікавленості, але ми маємо інтереси і діалог з американською стороною. Президент подякував США за конструктивну роботу.

"Що стосується Росії, ми бачимо тільки їхні удари по нашій енергетиці, люди без електрики, удари по нашій інфраструктурі, це не говорить про те, поки що, що РФ зацікавлена в мирному процесі", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Axios повідомляв, що США тиснуть на Зеленського щодо мирного плану. Від українського лідера вимагають, щоб він погодився на значні територіальні та інші поступки.

Водночас Трамп відповів, чи відійде від переговорів, якщо не буде прогресу. Він вкотре повторив тезу, що цієї війни не було б, якби він тоді був президентом США.