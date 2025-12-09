Переговоры Украины и РФ — начался ли диалог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоры с Россией. В Москве не проявляют никакой заинтересованности в этом процессе.

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопрос журналистов Новини.LIVE в чате ОП.

Зеленский рассказал, что сейчас Украина не ведет переговоров с Российской Федерацией. По его словам, там не проявляют никакой заинтересованности, но мы имеем интересы и диалог с американской стороной. Президент поблагодарил США за конструктивную работу.

"Что касается России, мы видим только их удары по нашей энергетике, люди без электричества, удары по нашей инфраструктуре, это не говорит о том, пока что, что РФ заинтересована в мирном процессе", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Axios сообщал, что США давят на Зеленского относительно мирного плана. От украинского лидера требуют, чтобы он согласился на значительные территориальные и другие уступки.

В то же время Трамп ответил, отойдет ли от переговоров, если не будет прогресса. Он в очередной раз повторил тезис, что этой войны не было бы, если бы он тогда был президентом США.