Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Песков резко высказался о мире в Украине и заявлениях Трампа

Песков резко высказался о мире в Украине и заявлениях Трампа

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:45
В Кремле прокомментировали идею перемирия и выборы в Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал ряд громких заявлений о мире в Украине и переговорах. Не оставил без внимания чиновник и интервью Дональда Трампа.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Песков назвал ключевые направления для мирных переговоров в Украине

В Кремле заявили, что Россия якобы "работает над установлением мира в Украине", а "не над краткосрочным перемирием". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности введения энергетического перемирия, которое могло бы уменьшить риск ударов по критической инфраструктуре в зимний период.

Выступая перед российскими медиа, Песков также отметил, что Кремль внимательно будет наблюдать за дальнейшими заявлениями украинского руководства после слов Зеленского о готовности провести президентские выборы.

Он назвал такую позицию украинского президента "достаточно новой", подчеркнув при этом, что российский президент Путин уже длительное время говорит о "необходимости" выборов в Украине.

Также Песков повторил тезис, что Россия видит своей задачей "достижение устойчивого и долгосрочного мира", который, по мнению Москвы, должен основываться на подписанных документах. Но о каких именно документах идет речь, представитель Кремля не уточнил.

Отдельно Песков сообщил, что Кремль детально изучил интервью президента Дональда Трампа, опубликованное Politico. По его словам, особое внимание уделили тем частям материала, где речь идет о России и возможных подходах нового американского руководства к урегулированию войны против Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что сейчас прорабатывают три документа по мирному соглашению.

Между тем источники в ОП опровергли заявление нардепа Алексея Гончаренко, что были якобы предложения об энергетическом перемирии.

Некоторые западные СМИ сообщили, что США давят на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодные условия перемирия.

переговоры Украина Дмитрий Песков Россия мирный план мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации