В Кремле прокомментировали идею перемирия и выборы в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал ряд громких заявлений о мире в Украине и переговорах. Не оставил без внимания чиновник и интервью Дональда Трампа.

Песков назвал ключевые направления для мирных переговоров в Украине

В Кремле заявили, что Россия якобы "работает над установлением мира в Украине", а "не над краткосрочным перемирием". Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности введения энергетического перемирия, которое могло бы уменьшить риск ударов по критической инфраструктуре в зимний период.

Выступая перед российскими медиа, Песков также отметил, что Кремль внимательно будет наблюдать за дальнейшими заявлениями украинского руководства после слов Зеленского о готовности провести президентские выборы.

Он назвал такую позицию украинского президента "достаточно новой", подчеркнув при этом, что российский президент Путин уже длительное время говорит о "необходимости" выборов в Украине.

Также Песков повторил тезис, что Россия видит своей задачей "достижение устойчивого и долгосрочного мира", который, по мнению Москвы, должен основываться на подписанных документах. Но о каких именно документах идет речь, представитель Кремля не уточнил.

Отдельно Песков сообщил, что Кремль детально изучил интервью президента Дональда Трампа, опубликованное Politico. По его словам, особое внимание уделили тем частям материала, где речь идет о России и возможных подходах нового американского руководства к урегулированию войны против Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что сейчас прорабатывают три документа по мирному соглашению.

Между тем источники в ОП опровергли заявление нардепа Алексея Гончаренко, что были якобы предложения об энергетическом перемирии.

Некоторые западные СМИ сообщили, что США давят на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на невыгодные условия перемирия.