Україна
Україна представила позицію щодо останнього варіанту плану США

Україна представила позицію щодо останнього варіанту плану США

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 22:48
Україна представила свою позицію щодо останнього варіанту плану США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У середу, 10 грудня, Україна передала адміністрації Дональда Трампа своє бачення проєкту мирного плану. Це офіціальна відповідь на пропозиції Америки.

Про це повідомив репортер Axios Барак Равід, посилаючись на українських та американських посадовців.

Читайте також:
Україна представила позицію щодо останнього варіанту плану США - фото 1
Пост Барака Равіда. Фото: скриншот

Проєкт мирного плану США

"Україна в середу представила адміністрації Трампа свою відповідь на останній проект мирного плану США", — заявив журналіст.

Варто зазначити, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з американською стороною, аби фіналізувати роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа.

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди. Президент пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Водночас президент повідомляв, що Україна не має переговорів з Росією. За його словами, Москва не зацікавлена у цьому процесі.

США війна Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
