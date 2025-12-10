Украина представила свою позицию относительно последнего варианта плана США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 10 декабря, Украина передала администрации Дональда Трампа свое видение проекта мирного плана. Это официальный ответ на предложения Америки.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид, ссылаясь на украинских и американских чиновников.

Пост Барака Равида. Фото: скриншот

Проект мирного плана США

"Украина в среду представила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", — заявил журналист.

Стоит отметить, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с американской стороной, чтобы финализировать работу по 20 пунктам фундаментального документа.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.