Україна
Зеленский анонсировал разговор с США — назвал главные темы

Зеленский анонсировал разговор с США — назвал главные темы

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 16:48
Мирный план — Зеленский поговорит с представителями США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждый день общается со всеми партнерами. Так, сегодня, 10 декабря, запланирован разговор с американской стороной, чтобы финализировать работу по 20 пунктам фундаментального документа.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский анонсировал разговоры с партнерами

"Продолжаем в ежедневном формате, фактически 24/7 общаться со всеми нашими партнерами, чтобы определить работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны. Все должно быть надежно и достойно для Украины", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что сегодня в графике разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны. Параллельно запланировано финализировать работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны. Президент подчеркнул, что рассчитывает в ближайшее время передать документ США после совместной работы с командой Дональда Трампа и партнерами в Европе.

В то же время завтра, 11 декабря, у главы государства запланирована встреча в формате Коалиции желающих. По словам Зеленского, он вместе с партнерами продуктивно работает для обеспечения будущей безопасности и недопущения повторения агрессии РФ.

"Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы - как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения. Спасибо всем, кто с Украиной!" — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.

Владимир Зеленский США переговоры мирный план Коалиция Решительных
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
