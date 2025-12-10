Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував розмову зі США — назвав головні теми

Зеленський анонсував розмову зі США — назвав головні теми

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 16:48
Мирний план — Зеленський поговорить з представниками США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів, що кожного дня спілкується з усіма партнерами. Так, сьогодні, 10 грудня, запланована розмова з американською стороною, аби фіналізувати роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Читайте також:

Зеленський анонсував розмови з партнерами

"Продовжуємо в щоденному форматі, фактично 24/7 спілкуватися з усіма нашими партнерами, щоб визначити працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни. Все має бути надійно та достойно для України", — сказав Зеленський. 

Він розповів, що сьогодні у графіку розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно заплановано фіналізувати роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, який може визначити параметри закінчення війни. Президент наголосив, що розраховує найближчим часом передати документ США після спільної роботи з командою Дональда Трампа та партнерами у Європі. 

Водночас завтра, 11 грудня, у глави держави запланована зустріч у форматі Коаліції охочих. За словами Зеленського, він разом з партнерами продуктивно працює для гарантування майбутньої безпеки та недопущення повторення агресії РФ.  

"Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною!" — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди. Президент пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Водночас президент повідомляв, що Україна не має переговорів з Росією. За його словами, Москва не зацікавлена у цьому процесі.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
