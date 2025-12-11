США выступили на стороне России в ООН по вопросу ЧАЭС

Заседание Совета Безопасности ООН. Иллюстративное фото: Reuters

При рассмотрении важной инициативы по последствиям аварии на Чернобыльской АЭС Соединенные Штаты Америки поддержали позицию России. Следовательно, США не поддержали документ, инициированный Украиной.

Об этом стало известно во время трансляции Генеральной Ассамблеи ООН.

Реклама

Читайте также:

В ООН США выступили на стороне России

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о расширении международного сотрудничества и уменьшении последствий Чернобыльской катастрофы.

Документ, инициированный Украиной, поддержали представители 97 государств. Однако в список стран, выступивших против, неожиданно вошли США, присоединившись к России, Беларуси, Китаю, Северной Корее, Никарагуа и Нигеру. Еще 39 делегаций решили воздержаться.

Известно, что эта резолюция признает длительные последствия аварии на ЧАЭС и необходимость помощи пострадавшим территориям.

В документе выражена обеспокоенность повреждением нового конфайнмента 14 февраля 2025 года после атаки российского дрона, что поставило под угрозу многолетние международные усилия по защите объекта.

Также закреплено официальное использование украинской транслитерации Chornobyl в материалах ООН, включая название Международного дня памяти 26 апреля.

Генассамблея назначила специальное заседание на 24 апреля 2026 года, посвященное 40-летию трагедии.

Почему США поддержали позицию РФ

Представительница американской делегации объяснила, что США проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы из-за упоминания в тексте целей устойчивого развития, против которых выступает нынешняя администрация США.

"Соединенные Штаты проголосовали против текста из-за ссылки на повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и связанную с ним речь", — отметила американский дипломат.

А также добавила, что повестка дня на период до 2030 года и цели устойчивого развития "продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом и противоречит интересам США".

В то же время она подчеркнула, что США поддерживают международные стандарты по безопасности ядерных объектов, а также усилия по предотвращению ядерных инцидентов на таких объектах Украины "во время российско-украинской войны".

Напомним, что новый саркофаг ЧАЭС перестал выполнять свои функции из-за атаки РФ.

Недавно стало известно, что нардепы предлагают объявить 2026 год в Украине годом чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.