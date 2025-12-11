США виступили на боці Росії в ООН щодо питання ЧАЕС

Засідання Ради Безпеки ООН. Ілюстративне фото: Reuters

Під час розгляду важливої ініціативи щодо наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Сполучені Штати Америки підтримали позицію Росії. Відтак, США не підтримали документ, ініційований Україною.

Про це стало відомо під час трансляції Генеральної Асамблеї ООН.

Реклама

Читайте також:

В ООН США виступили на боці Росії

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про розширення міжнародного співробітництва та зменшення наслідків Чорнобильської катастрофи.

Документ, ініційований Україною, підтримали представники 97 держав. Однак до списку країн, які виступили проти, несподівано увійшли США, приєднавшись до Росії, Білорусі, Китаю, Північної Кореї, Нікарагуа та Нігеру. Ще 39 делегацій вирішили утриматися.

Відомо, що ця резолюція визнає тривалі наслідки аварії на ЧАЕС і необхідність допомоги постраждалим територіям.

У документі висловлено стурбованість пошкодженням нового конфайнменту 14 лютого 2025 року після атаки російського дрона, що поставило під загрозу багаторічні міжнародні зусилля із захисту об'єкта.

Також закріплено офіційне використання української транслітерації Chornobyl у матеріалах ООН, включно з назвою Міжнародного дня пам'яті 26 квітня.

Генасамблея призначила спеціальне засідання на 24 квітня 2026 року, присвячене 40-річчю трагедії.

Чому США підтримали позицію РФ

Представниця американської делегації пояснила, що США проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи через згадку в тексті цілей сталого розвитку, проти яких виступає нинішня адміністрація США.

"Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та пов'язану з ним мову", — зазначила американська дипломатка.

А також додала, що порядок денний на період до 2030 року та цілі сталого розвитку "просувають програму м'якого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом і суперечить інтересам США".

Водночас вона наголосила, що США підтримують міжнародні стандарти з безпеки ядерних об'єктів, а також зусилля стосовно запобігання ядерних інцидентів на таких об'єктах України "під час російсько-української війни".

Нагадаємо, що новий саркофаг ЧАЕС перестав виконувати свої функції через атаку РФ.

Нещодавно стало відомо, що нардепи пропонують оголосити 2026 рік в Україні роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.