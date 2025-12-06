Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції після обстрілу РФ — заява МАГАТЕ

Саркофаг на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Фото: МАГАТЕ

Новий саркофаг Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) перестав виконувати свої функції. Він був пошкоджений внаслідок удару російського дрону.

Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Захисна арка на ЧАЕС втратила ключові функції

Минулого тижня місія МАГАТЕ завершила всебічну оцінку стану конструкції після удару дрона, який стався у лютому цього року. За результатами інспекції, фахівці агентства встановили, що саркофаг фактично втратив здатність забезпечувати ізоляцію радіоактивних матеріалів, що є його головною функцією.

Водночас у МАГАТЕ зазначили, що несучі конструкції та системи моніторингу не отримали постійних пошкоджень.

"На даху провели обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки", — наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство рекомендує продовжити роботи з посилення захисної арки, зокрема впровадити системи контролю вологості, оновити програму спостереження за корозією та модернізувати автоматичний моніторинг стану укриття.

Як відомо, саркофаг є масивною сталевою конструкцією, яка запобігає викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії на ЧАЕС 1986 року.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російські окупанти влучили дроном у захисну арку над четвертим енергоблоком станції. Внаслідок атаки саркофаг було фактично пробито, однак радіаційний фон залишився в нормі.

Пізніше у Мінфіні повідомили, що вартість ремонту саркофагу обійшлася у понад 100 млн євро.