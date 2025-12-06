Видео
Главная Новости дня Саркофаг ЧАЭС потерял основные функции после удара РФ, — МАГАТЭ

Саркофаг ЧАЭС потерял основные функции после удара РФ, — МАГАТЭ

Дата публикации 6 декабря 2025 12:14
Саркофаг ЧАЭС потерял основные функции после обстрела РФ — заявление МАГАТЭ
Саркофаг на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Фото: МАГАТЭ

Новый саркофаг Чернобыльской атомной электростанции(ЧАЭС) перестал выполнять свои функции. Он был поврежден в результате удара российского дрона.

Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Читайте также:

Защитная арка на ЧАЭС потеряла ключевые функции

На прошлой неделе миссия МАГАТЭ завершила всестороннюю оценку состояния конструкции после удара дрона, который произошел в феврале этого года. По результатам инспекции, специалисты агентства установили, что саркофаг фактически потерял способность обеспечивать изоляцию радиоактивных материалов, что является его главной функцией.

В то же время в МАГАТЭ отметили, что несущие конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

"На крыше провели ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство рекомендует продолжить работы по усилению защитной арки, в частности внедрить системы контроля влажности, обновить программу наблюдения за коррозией и модернизировать автоматический мониторинг состояния укрытия.

Как известно, саркофаг является массивной стальной конструкцией, которая предотвращает выброс радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Напомним, 14 февраля 2025 года российские оккупанты попали дроном в защитную арку над четвертым энергоблоком станции. В результате атаки саркофаг был фактически пробит, однако радиационный фон остался в норме.

Позже в Минфине сообщили, что стоимость ремонта саркофага обошлась в более 100 млн евро.

обстрелы Чернобыльская АЭС МАГАТЭ война в Украине атака ЧАЭС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
