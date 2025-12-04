Відео
Головна Новини дня В Україні 2026 може стати роком вшанування жертв ЧАЕС

В Україні 2026 може стати роком вшанування жертв ЧАЕС

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:28
Річниця Чорнобильської катастрофи — які відзначатимуть у 2026 році
Саркофаг над ЧАЕС. Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС"

Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов'язані з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. "За" проголосували 259 депутатів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 4 грудня.

Читайте також:

40 років Чорнобильської катастрофи — рішення Ради

Нардепи рекомендують президенту оголосити 2026 рік в Україні роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи.

Також рекомендується встановити пам’ятну державну відзнаку — медаль "40 років Чорнобильської катастрофи" — для відзначення внеску учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті загиблих. Та нагородити учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які проявили особисту мужність, героїзм і самопожертву в умовах надзвичайної небезпеки.

Крім того, до Держбюджету на 2026 рік пропонується внести зміни щодо щорічного чекапу здоров’я для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; придбання житла для відповідних категорій громадян та фінансування заходів, пов’язаних з 40-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

Довідка

Найбільша в історії техногенна катастрофа — трагедія на ЧАЕС — сталася 26 квітня 1986 року о 1:23 ночі. Два теплові вибухи повністю зруйнували четвертий енергоблок АЕС. 

У повітря було викинуто таку кількість радіоактивних речовин, яку можна порівняти із 300 атомними бомбами, скинутими на Хіросіму. Радіоактивна хмара накрила не тільки частину Радянського Союзу, а і низку європейських країн, зокрема, Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію та навіть Ірландію.

Найбільше постраждали Білорусь та Україна. Згодом була окреслена 30-кілометрова Чорнобильська зона відчуження, заборонена для вільного доступу. Загальна площа території Зони — понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів. З цієї території було евакуйовано близько 130 тисяч мешканців. Жити на цій території не можна буде ще багато тисяч років.

Кількість жертв цієї аварії оцінюється у кілька десятків тисяч. Першими за кілька тижнів померли працівники станції у спеціалізованій московській клініці.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про грибок у Чорнобилі, який може перетворювати радіацію на енергію.

Також ми писали, що в зоні ЧАЕС помітили рідкісних коней.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
