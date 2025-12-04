Видео
Україна
Видео

В Украине 2026 может стать годом чествования жертв ЧАЭС

В Украине 2026 может стать годом чествования жертв ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:28
Годовщина Чернобыльской катастрофы — которые будут отмечать в 2026 году
Саркофаг над ЧАЭС. Фото: Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"

Верховная Рада приняла постановление о чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о мероприятиях, связанных с 40-й годовщиной Чернобыльской катастрофы. "За" проголосовали 259 депутатов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

40 лет Чернобыльской катастрофы — решение Рады

Нардепы рекомендуют президенту объявить 2026 год в Украине годом чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и памяти жертв Чернобыльской катастрофы.

Также рекомендуется установить памятную государственную награду — медаль "40 лет Чернобыльской катастрофы" — для празднования вклада участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и чествования памяти погибших. И наградить участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые проявили личное мужество, героизм и самопожертвование в условиях чрезвычайной опасности.

Кроме того, в Госбюджет на 2026 год предлагается внести изменения относительно ежегодного чекапа здоровья для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; приобретение жилья для соответствующих категорий граждан и финансирование мероприятий, связанных с 40-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

Справка

Крупнейшая в истории техногенная катастрофа — трагедия на ЧАЭС — произошла 26 апреля 1986 года в 1:23 ночи. Два тепловых взрыва полностью разрушили четвертый энергоблок АЭС.

В воздух было выброшено такое количество радиоактивных веществ, сравнимое с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Радиоактивное облако накрыло не только часть Советского Союза, но и ряд европейских стран, в частности, Германию, Италию, Францию, Великобританию и даже Ирландию.

Больше всего пострадали Беларусь и Украина. Впоследствии была очерчена 30-километровая Чернобыльская зона отчуждения, запрещенная для свободного доступа. Общая площадь территории Зоны — более 2,5 тысяч квадратных километров. С этой территории было эвакуировано около 130 тысяч человек. Жить на этой территории нельзя будет еще многие тысячи лет.

Число жертв этой аварии оценивается в несколько десятков тысяч. Первыми через несколько недель скончались работники станции в специализированной московской клинике.

Напомним, недавно сообщалось о грибке в Чернобыле, который может превращать радиацию в энергию.

Также мы писали, что в зоне ЧАЭС заметили редких лошадей.

Верховная Рада Чернобыльская АЭС президент Чернобыль Чернобыльская зона
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
