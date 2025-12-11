Росія передала США нові пропозиції та вимоги Кремля — заява Сергія Лаврова

Сергій Лавров. Фото: Reuters

Росія передала Сполученим Штатам так звані "додаткові пропозиції" щодо врегулювання війни в Україні. У Кремлі наполягають, що Україна має повернутися до позаблокового статусу, а США повинні врахувати вимоги Москви щодо нових "гарантій безпеки".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ в четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Які вимоги висунула Росія

За словами міністра РФ, президент США Дональд Трамп намагається знайти політико-дипломатичний шлях виходу з війни, однак Кремль стверджує, що цього "замало", поки не будуть "усунені першопричини".

Лавров також повторив звинувачення на адресу США, заявивши, що нібито саме посилений вплив Вашингтона на українську політику "призвів" до нинішньої війни. Він підкреслив, що Кремль вважає неприйнятною "політику втягування України в НАТО", а також наполягає на закріпленні за Києвом позаблокового та без'ядерного статусу.

Окремо Лавров відмітив, що після поїздки до Москви спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа сторони підтвердили раніше узгоджені домовленості, яких вони досягли під час зустрічі на Алясці.

"Сенс цих домовленостей полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних основ своєї державності", — сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запропонував Європі повернути Росію до міжнародної економіки.

Крім того, стало відомо, що під час засідання ООН США підтримала пропозицію РФ щодо катастрофи на Чорнобильській АЕС.