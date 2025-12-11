Переговоры по мирному плану Трампа - дата

США, Украина и ЕС обсудят мирный план Трампа — известна дата
США, Украина и ЕС готовятся к ключевым переговорам в Париже по мирному плану Дональда Трампа. Встреча запланирована на субботу, 13 декабря, и участие в ней примут высокопоставленные чиновники из Вашингтона, Киева, Берлина, Парижа и Лондона.
Об этом сообщает издание Ахіоѕ.
Переговоры по мирному плану Трампа
Переговоры имеют целью согласовать позиции по плану из 20 пунктов, который предлагает президент Трамп.
Однако дискуссии проходят на фоне серьезного напряжения между США и европейскими союзниками. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается со все большим давлением из Вашингтона — США настаивают на скорейшем принятии документа, предусматривающего значительные территориальные уступки.
Европейские партнеры, в свою очередь, советуют Киеву не спешить, чем вызывают недовольство у части американского руководства.
Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.
В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.
