Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США, Украина и ЕС обсудят мирный план Трампа — известна дата

США, Украина и ЕС обсудят мирный план Трампа — известна дата

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 17:57
Переговоры по мирному плану Трампа - дата
Владимир Зеленский и европейские партнеры. Фото: Reuters

США, Украина и ЕС готовятся к ключевым переговорам в Париже по мирному плану Дональда Трампа. Встреча запланирована на субботу, 13 декабря, и участие в ней примут высокопоставленные чиновники из Вашингтона, Киева, Берлина, Парижа и Лондона.

Об этом сообщает издание Ахіоѕ.

Реклама
Читайте также:

Переговоры по мирному плану Трампа

Переговоры имеют целью согласовать позиции по плану из 20 пунктов, который предлагает президент Трамп.

Однако дискуссии проходят на фоне серьезного напряжения между США и европейскими союзниками. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается со все большим давлением из Вашингтона — США настаивают на скорейшем принятии документа, предусматривающего значительные территориальные уступки.

Европейские партнеры, в свою очередь, советуют Киеву не спешить, чем вызывают недовольство у части американского руководства.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.

Владимир Зеленский США переговоры Европа мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации