Переговоры по мирному плану Трампа - дата

США, Украина и ЕС готовятся к ключевым переговорам в Париже по мирному плану Дональда Трампа. Встреча запланирована на субботу, 13 декабря, и участие в ней примут высокопоставленные чиновники из Вашингтона, Киева, Берлина, Парижа и Лондона.

Переговоры по мирному плану Трампа

Переговоры имеют целью согласовать позиции по плану из 20 пунктов, который предлагает президент Трамп.

Однако дискуссии проходят на фоне серьезного напряжения между США и европейскими союзниками. Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается со все большим давлением из Вашингтона — США настаивают на скорейшем принятии документа, предусматривающего значительные территориальные уступки.

Европейские партнеры, в свою очередь, советуют Киеву не спешить, чем вызывают недовольство у части американского руководства.

Напомним, ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

В то же время президент сообщал, что Украина не ведет переговоров с Россией. По его словам, Москва не заинтересована в этом процессе.