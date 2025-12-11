Відео
США, Україна і ЄС обговорять мирний план Трампа — відома дата

США, Україна і ЄС обговорять мирний план Трампа — відома дата

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 17:57
Переговори щодо мирного плану Трампа - дата
Володимир Зеленський та європейські партнери. Фото: Reuters

США, Україна та ЄС готуються до ключових переговорів у Парижі щодо мирного плану Дональда Трампа. Зустріч запланована на суботу, 13 грудня, і участь у ній візьмуть високопоставлені чиновники з Вашингтона, Києва, Берліна, Парижа та Лондона.

Про це повідомляє видання Аxios.

Переговори щодо мирного плану Трампа

Переговори мають на меті узгодити позиції щодо плану з 20 пунктів, який пропонує президент Трамп.

Однак дискусії відбуваються на тлі серйозної напруги між США та європейськими союзниками. Президент України Володимир Зеленський стикається з дедалі більшим тиском із Вашингтона — США наполягають на швидкому прийнятті документа, що передбачає значні територіальні поступки.

Європейські партнери, своєю чергою, радять Києву не поспішати, чим викликають невдоволення у частини американського керівництва.

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди. Президент пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Водночас президент повідомляв, що Україна не має переговорів з Росією. За його словами, Москва не зацікавлена у цьому процесі.

