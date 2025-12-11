Щоб люди могли проголосувати, потрібен режим тиші, - заява Зеленського

Президенти України та США Зеленський та Трамп. Фото: Офіс президента

Україна готова провести вибори навіть в умовах війни, але за однієї критичної обставини. Головна вимога Києва — гарантоване припинення вогню на час виборчого процесу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, реагуючи на риторику Дональда Трампа. Відповідне відеозвернення опублікували Новини.LIVE.

Виклик демократії

Глава держави наголосив: ми готові працювати з Трампом у будь-якому форматі. Зеленський відкрито відповів на заклики американського лідера щодо оновлення влади — Київ не боїться йти на виборчі дільниці.

"Якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати це абсолютно відкрито: ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії", — заявив президент.

Безпека понад усе

Проте саме бажання провести голосування недостатньо. Потрібен реальний безпековий фундамент. Люди не можуть обирати владу під прицілом ракет.

"Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню. Щонайменше на період виборчого процесу та голосування. Це те, що потрібно обговорювати", — підкреслив Зеленський.

Ключ до вирішення цього питання лежить у Вашингтоні. На думку українського президента, саме Америка здатна забезпечити необхідні умови. Але для цього потрібен діалог з агресором.

"Відверто кажучи, ми тут, в Україні, вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною щодо цього", — резюмував Зеленський.

Тільки прямі домовленості між США та РФ можуть гарантувати, що день виборів не стане днем трагедії.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що пункти мирного плану, які стосуються територій країни — це питання, що має вирішувати народ України. Це може відбутися у форматі виборів чи у форматі референдуму.

Нагадаємо, що Україна представила США свій варіант мирного плану — це відповідь на останній проект пропозицій Америки.