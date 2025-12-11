Зеленський заявив про те, що питання територій має вирішувати народ України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пункти мирного плану, які стосуються територій країни — це питання, що має вирішувати народ України. Це може відбутися у форматі виборів чи у форматі референдуму.

Про це президент заявив на брифінгу з журналістами, повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Питання територій: вибори чи референдум

Питання щодо територій є одним із найбільш суттєвих у мирних переговорах, і Зеленський вважає, що це має вирішувати не він, а народ України – саме народ повинен нести відповідальність за це рішення.

"На це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", — зазначив Зеленський.

Також Президент повідомив: у мирному плані пропонується вихід армії РФ з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. У Херсонський та Запорізькій областях бойові дії, згідно мирного плану Трампа, повинні зупинитися по лінії фронту.

Нагадаємо, що Україна представила США свій варіант мирного плану — це відповідь на останній проект пропозицій Америки.

Раніше ми також інформували, що Коломойський зробив заяву щодо мирних переговорів — він вважає, що вони можуть привести до розпаду країни.