Зеленський заявив про те, що питання територій має вирішувати народ України

Питання територій має вирішувати народ України — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пункти мирного плану, які стосуються територій країни — це питання, що має вирішувати народ України. Це може відбутися у форматі виборів чи у форматі референдуму.
Про це президент заявив на брифінгу з журналістами, повідомляють Новини.LIVE.
Питання територій: вибори чи референдум
Питання щодо територій є одним із найбільш суттєвих у мирних переговорах, і Зеленський вважає, що це має вирішувати не він, а народ України – саме народ повинен нести відповідальність за це рішення.
"На це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", — зазначив Зеленський.
Також Президент повідомив: у мирному плані пропонується вихід армії РФ з окупованих частин Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. У Херсонський та Запорізькій областях бойові дії, згідно мирного плану Трампа, повинні зупинитися по лінії фронту.
Нагадаємо, що Україна представила США свій варіант мирного плану — це відповідь на останній проект пропозицій Америки.
Раніше ми також інформували, що Коломойський зробив заяву щодо мирних переговорів — він вважає, що вони можуть привести до розпаду країни.
