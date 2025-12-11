Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вопрос территорий должен решать народ Украины — Зеленский

Вопрос территорий должен решать народ Украины — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 18:26
Зеленский заявил о том, что вопрос территорий должен решать народ Украины
срочный

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пункты мирного плана, которые касаются территорий страны — это вопросы, которые должен решать народ Украины. Это может произойти в формате выборов или в формате референдума.

Об этом президент заявил на брифинге с журналистами, сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вопрос территорий: выборы или референдум

Вопрос о территориях является одним из наиболее существенных в мирных переговорах, и Зеленский считает, что это должен решать не он, а народ Украины - именно народ должен нести ответственность за это решение.

"На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", — отметил Зеленский.

Также Президент сообщил: в мирном плане предлагается выход армии РФ из оккупированных частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В Херсонский и Запорожской областях боевые действия, согласно мирному плану Трампа, должны остановиться по линии фронта.

Напомним, что Украина представила США свой вариант мирного плана — это ответ на последний проект предложений Америки.

Ранее мы также информировали, что Коломойский сделал заявление относительно мирных переговоров — он считает, что они могут привести к распаду страны.

Владимир Зеленский выборы референдум мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации