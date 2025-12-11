Зеленский заявил о том, что вопрос территорий должен решать народ Украины

срочный

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пункты мирного плана, которые касаются территорий страны — это вопросы, которые должен решать народ Украины. Это может произойти в формате выборов или в формате референдума.

Об этом президент заявил на брифинге с журналистами, сообщают Новини.LIVE.

Вопрос территорий: выборы или референдум

Вопрос о территориях является одним из наиболее существенных в мирных переговорах, и Зеленский считает, что это должен решать не он, а народ Украины - именно народ должен нести ответственность за это решение.

"На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", — отметил Зеленский.

Также Президент сообщил: в мирном плане предлагается выход армии РФ из оккупированных частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В Херсонский и Запорожской областях боевые действия, согласно мирному плану Трампа, должны остановиться по линии фронта.

