Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коломойский сделал заявление относительно мирных переговоров

Коломойский сделал заявление относительно мирных переговоров

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:44
Коломойский раскритиковал идею проведения мирных переговоров
Игорь Коломойский. Фото: кадр из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский сделал резкое заявление относительно возможных мирных переговоров во время войны. По его словам, любые переговоры в условиях активных боевых действий станут "катастрофой для страны" и могут привести к ее распаду.

Об этом он сообщил в зале суда в четверг, 11 декабря.

Реклама
Читайте также:

Коломойский о переговорах

Коломойский отметил, что никакие политические или дипломатические шаги не должны происходить под давлением внешних сил или рекомендаций "из-за океана".

Он подчеркнул, что Украина не должна спешно обращаться к депутатам или другим институтам, чтобы выяснить, насколько это возможно, если ситуация на фронте остается нестабильной.

По его мнению, первым и обязательным условием должно стать перемирие. Он считает, что прекращение огня должно длиться не менее 90-100 дней, а еще лучше — около 180 дней. Только после этого, по словам Коломойского, можно переходить к дальнейшим шагам в переговорах.

"Любые мирные переговоры во время войны — это катастрофа. Сначала должно быть перемирие, а уже потом — другие действия", — заявил он.

Напомним, что вчера Игорь Коломойский заявил, что на Тимура Миндича было совершено покушение. По его словам, инцидент произошел в Израиле 28 ноября.

А после израильская полиция не подтвердила информацию о покушении на бизнесмена Тимура Миндича.

переговоры Игорь Коломойский война в Украине мирный план мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации