Коломойский раскритиковал идею проведения мирных переговоров

Бизнесмен Игорь Коломойский сделал резкое заявление относительно возможных мирных переговоров во время войны. По его словам, любые переговоры в условиях активных боевых действий станут "катастрофой для страны" и могут привести к ее распаду.

Об этом он сообщил в зале суда в четверг, 11 декабря.

Коломойский о переговорах

Коломойский отметил, что никакие политические или дипломатические шаги не должны происходить под давлением внешних сил или рекомендаций "из-за океана".

Он подчеркнул, что Украина не должна спешно обращаться к депутатам или другим институтам, чтобы выяснить, насколько это возможно, если ситуация на фронте остается нестабильной.

По его мнению, первым и обязательным условием должно стать перемирие. Он считает, что прекращение огня должно длиться не менее 90-100 дней, а еще лучше — около 180 дней. Только после этого, по словам Коломойского, можно переходить к дальнейшим шагам в переговорах.

"Любые мирные переговоры во время войны — это катастрофа. Сначала должно быть перемирие, а уже потом — другие действия", — заявил он.

