Україна
Полиция Израиля ответила на заявления о покушении на Миндича

Полиция Израиля ответила на заявления о покушении на Миндича

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 19:43
Покушение на бизнесмена Миндича - комментарий полиции Израиля
Тимур Миндич. Фото: кадр из видео

Израильская полиция не подтвердила информацию о покушении на бизнесмена Тимура Миндича. Об этом ранее заявил Игорь Коломойский.

Об этом рассказал журналист Сергей Ауслендер в эфире программы Вечір.LIVE.

Читайте также:

Покушение на бизнесмена Миндича

По словам Ауслендера, в сводках правоохранителей, официальных сообщениях или любых открытых источниках нет никаких данных об инциденте.

Он отметил, что в Израиле бывают случаи преступности, однако в отношении этого конкретного лица информации о нападении не фиксировалось.

"У нас здесь есть преступность и что-то такое периодически случается. Но конкретно в отношении этого человека ничего такого вроде не было", — сказал журналист.

Напомним, что бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на Тимура Миндича было совершено покушение. По его словам, инцидент произошел в Израиле 28 ноября.

До этого недавно Миндичу заочно избрали меру пресечения по делу о коррупционных схемах в энергетике.

Израиль Игорь Коломойский полиция покушение Тимур Миндич
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
