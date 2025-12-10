Відео
Головна Новини дня Поліція Ізраїлю прокоментувала заяви щодо замаху на Міндіча

Поліція Ізраїлю прокоментувала заяви щодо замаху на Міндіча

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 19:43
Замах на бізнесмена Міндіча - коментар поліції Ізраїлю
Тимур Міндіч. Фото: кадр з відео

Ізраїльська поліція не підтвердила інформацію про замах на бізнесмена Тимура Міндіча. Про це раніше заявив Ігор Коломойський.

Про це розповів журналіст Сергій Ауслендер в ефірі програми Вечір.LIVE.

Читайте також:

Замах на бізнесмена Міндіча

За словами Ауслендера, у зведеннях правоохоронців, офіційних повідомленнях чи будь-яких відкритих джерелах немає жодних даних про інцидент.

Він зазначив, що в Ізраїлі трапляються випадки злочинності, однак щодо цієї конкретної особи інформації про напад не фіксувалося.

"У нас тут є злочинність і щось таке періодично трапляється. Але конкретно щодо цієї людини нічого такого ніби не було", — сказав журналіст.

Нагадаємо, що бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на Тимура Міндіча було скоєно замах. За його словами, інцидент стався в Ізраїлі 28 листопада.

До цього нещодавно Міндічу заочно обрали запобіжний захід у справі про корупційні схеми в енергетиці.

Ізраїль Ігор Коломойський поліція замах Тимур Міндіч
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
