Замах на бізнесмена Міндіча - коментар поліції Ізраїлю

Поліція Ізраїлю прокоментувала заяви щодо замаху на Міндіча
Ізраїльська поліція не підтвердила інформацію про замах на бізнесмена Тимура Міндіча. Про це раніше заявив Ігор Коломойський.
Про це розповів журналіст Сергій Ауслендер в ефірі програми Вечір.LIVE.
Замах на бізнесмена Міндіча
За словами Ауслендера, у зведеннях правоохоронців, офіційних повідомленнях чи будь-яких відкритих джерелах немає жодних даних про інцидент.
Він зазначив, що в Ізраїлі трапляються випадки злочинності, однак щодо цієї конкретної особи інформації про напад не фіксувалося.
"У нас тут є злочинність і щось таке періодично трапляється. Але конкретно щодо цієї людини нічого такого ніби не було", — сказав журналіст.
Нагадаємо, що бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на Тимура Міндіча було скоєно замах. За його словами, інцидент стався в Ізраїлі 28 листопада.
До цього нещодавно Міндічу заочно обрали запобіжний захід у справі про корупційні схеми в енергетиці.
