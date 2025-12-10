Відео
Головна Новини дня В Ізраїлі на Міндіча скоїли замах — заява Коломойського

В Ізраїлі на Міндіча скоїли замах — заява Коломойського

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 16:50
Коломойський заявив, що на Тимура Міндіча скоїли замах
Тимур Міндіч. Фото: з відкритих джерел

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що на Тимура Міндіча було скоєно замах. За його словами, інцидент стався в Ізраїлі 28 листопада.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко із зали суду у середу, 10 грудня.

Читайте також:

На Тимура Міндіча скоїли замах

"На Міндіча в Ізраїлі був замах 28 листопада. Це була спроба замаху, злочинці заарештовані. Поранили хатню робітницю", — процитував слова Коломойського Гончаренко.

За словами бізнесмена, злочинці нібито переплутали будинок, тому замах не стався. Він обіцяє розповісти подробиці завтра на засідання суду.

null
Дописи Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Міндічу заочно обрали запобіжний захід у справі про корупційні схеми в енергетиці.

Крім того, Міндіча планують оголосити у міжнародний розшук. Раніше НАБУ зʼясувало, хто допоміг бізнесмену втекти з України.

Ізраїль суд Ігор Коломойський замах Тимур Міндіч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
