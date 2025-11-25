Міндіч швидко перетнув кордон - НАБУ розкрило подробиці

Тимур Міндіч. Фото: Наші гроші

Фігурант антикорупційної операції "Мідас" Тимур Міндіч покинув територію України у прискореному порядку. І тепер правоохоронні органи встановлюють коло осіб, які могли посприяти його швидкому перетину кордону.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Міндіч швидко перетнув кордон

За словами Кривоноса, НАБУ не відстежувало переміщення Міндіча, оскільки це могло б створити ризик витоку інформації. З тієї ж причини бюро не інформувало Державну прикордонну службу про потенційний намір фігуранта покинути країну.

Кривонос зазначив, що факт виїзду Міндіча став відомий уже постфактум. Правоохоронці виявили талон, за яким його пропустили через пункт пропуску "Грушів".

На документі стояла позначка "К" — "контроль", що свідчить про пріоритетне проходження процедури. Як встановило слідство, весь процес зайняв лише кілька десятків хвилин, хоча зазвичай перетин кордону в цьому напрямку триває значно довше.

Нині НАБУ документує осіб, які могли сприяти пришвидшеному виїзду фігуранта з країни.

