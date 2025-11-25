Видео
Главная Новости дня НАБУ выяснило, кто помог Миндичу покинуть страну

НАБУ выяснило, кто помог Миндичу покинуть страну

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 18:03
обновлено: 18:03
Миндич быстро пересек границу - НАБУ раскрыло подробности
Тимур Миндич. Фото: Наши деньги

Фигурант антикоррупционной операции "Мидас" Тимур Миндич покинул территорию Украины в ускоренном порядке. И теперь правоохранительные органы устанавливают круг лиц, которые могли поспособствовать его быстрому пересечению границы.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Читайте также:

Миндич быстро пересек границу

По словам Кривоноса, НАБУ не отслеживало перемещение Миндича, поскольку это могло бы создать риск утечки информации. По той же причине бюро не информировало Государственную пограничную службу о потенциальном намерении фигуранта покинуть страну.

Кривонос отметил, что факт выезда Миндича стал известен уже постфактум. Правоохранители обнаружили талон, по которому его пропустили через пункт пропуска "Грушев".

На документе стояла отметка "К" — "контроль", что свидетельствует о приоритетном прохождении процедуры. Как установило следствие, весь процесс занял всего несколько десятков минут, хотя обычно пересечение границы в этом направлении длится значительно дольше.

Сейчас НАБУ документирует лиц, которые могли способствовать ускоренному выезду фигуранта из страны.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд оставил под стражей одну из фигуранток коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" с участием бизнесмена Тимура Миндича. Людмилу Зорину считают причастной к легализации 1,6 млн гривен.

А также украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.

НАБУ коррупция полиция расследование Тимур Миндич
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
