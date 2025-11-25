Дело Миндича - фигурантку схемы Людмилу Зорину оставили под стражей

Людмила Зорина. Фото: Суспільне Новини/Станислав Свирид

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей одну из фигуранток коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" с участием бизнесмена Тимура Миндича. Людмилу Зорину считают причастной к легализации 1,6 млн гривен.

Об этом сообщает "Суспільне".

Суд отклонил апелляцию Зориной

Во вторник, 25 ноября, апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для подозреваемой по делу о хищениях в "Энергоатоме". Ее адвокат обжаловал решение суда первой инстанции, который назначил содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения 12 млн гривен залога.

Зориной инкриминируют пособничество в легализации 1,6 млн грн. Защита утверждала, что на момент задержания женщина не имела статуса подозреваемой, а изъятие ее паспорта является незаконным, потому что "она не имеет загранпаспорта и ни разу не выезжала за границу". Также адвокат отметил, что Зорина — мать ребенка с инвалидностью, работала бухгалтером дистанционно, анализировала документы и готовила бизнес-планы.

По словам адвоката, Зорина "не знает, кто именно внес залог". Происхождение средств, как и личность плательщика, следствие еще не установило.

Во время обысков у Зориной изъяли более 100 тысяч долларов. Прокуроры заявили, что происхождение этой суммы неизвестно, тогда как подозреваемая объяснила: это ее "личные накопления при жизни". Кроме того, в 2023 году отец ее бывшего мужа продал дом и передал 55 тысяч долларов "для ребенка".

Прокуроры настаивают, что роль Зориной в схеме заключалась в контроле иностранных доверенностей, банковских лицензий и конвертации валюты в США. В то же время сама женщина отметила, что знает в этом деле только фамилию бизнесмена Александра Цукермана, но "никогда с ним не контактировала".

После оглашения решения апелляционного суда мера пресечения осталась в силе.

Как ранее сообщалось, залог за Зорину и другую фигурантку дела - Лесю Устименко - внесла новосозданная компания "Вангар" с уставным капиталом в 1000 грн. По данным журналистов "Схем", фирма основана в мае 2025 года, не имеет имущества и не ведет видимой хозяйственной деятельности, хотя задекларировала направление "производство мебели для офисов".

Напомним, Тимур Миндич и Александр Цукерман были объявлены в розыск.

А также глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал коррупционный скандал в энергетике.