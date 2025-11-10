Відео
Корупція в енергетиці — в НАБУ розкрили, як діяла злочинна схема

Корупція в енергетиці — в НАБУ розкрили, як діяла злочинна схема

Дата публікації: 10 листопада 2025 12:33
Оновлено: 13:01
В НАБУ розкрили деталі корупційної схеми в енергетиці
НАБУ проводить обшуки. Ілюстративне фото: НАБУ/Facebook

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ розповіли про основний напрямком діяльності злочинної організації.

Про це інформує пресслужба НАБУ у понеділок, 10 листопада, в Telegram.

Читайте також:

Операція з викриття корупції у сфері енергетики — деталі від НАБУ

В НАБУ розкрили подробиці масштабної корупційної схеми в енергетиці.

Відтак, за даними бюро, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Зазначається, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики. А також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Отже, до схеми були залучені:

  • бізнесмен та керівник злочинної організації Тимур Міндіч;
  • колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;
  • працівники бек-офісу з легалізації коштів.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

НАБУ
Скриншот повідомлення НАБУ/Facebook

Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ розпочало операцію з викриття корупції у сфері енергетики під назвою "Мідас".

Також ми повідомляли, що до міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, 10 листопада з обшуками прийшли детективи НАБУ. Обшуки також відбулися й у державній компанії "Енергоатом".

Крім того, 10 листопада детективи НАБУ проводили обшуки у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За кілька годин до слідчих дій він залишив територію України.

НАБУ корупція САП Енергоатом енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
