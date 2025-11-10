Герман Галущенко — НАБУ проводить обшуки в міністра

Міністр юстиції України Герман Галущенко. Фото: УНІАН

До міністра юстиції Германа Галущенка 10 листопада прийшло з обшуками Національне антикорупційне бюро. Також обшуки проходять у компанії "Енергоатом".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"І в Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Який збіг. І це ще не все", — повідомив Железняк.

Незадовго він написав, що обшуки також проходять у компанії "Енергоатом".

Водночас нардеп сказав, що Тимур Міндіч, Герман Галущенко та "Енергоатом" фігурують в одному розслідуванні.

Варто зазначити, що 9 листопада колишній очільник Міненерго заявив, що зараз він "не відповідає за енергетику" і закликав не обговорювати його попередню діяльність, зокрема зміни щодо тарифної політики.

"Насправді все, що було зроблено в енергетиці, і питання тарифів, і взагалі ті рішення, які приймалися, вони дозволили втримати енергосистему протягом чотирьох років постійних масованих атак. Тому всі маніпуляції стосовно тарифів чи захисту, будь ласка, залиште в минулому", — сказав Галущенко, виступаючи під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він наголосив, що усі рішення ухвалені раніше, були спрямовані на стабілізацію енергосистеми під час важких викликів.

"Насправді, зараз я за енергетику не відповідаю", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, вранці 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча. За кілька годин до цього він виїхав з України.

А 21 жовтня обшуки проводили у колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.