Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ проводить обшуки в Германа Галущенка — деталі

НАБУ проводить обшуки в Германа Галущенка — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 09:32
Оновлено: 10:06
Герман Галущенко — НАБУ проводить обшуки в міністра
Міністр юстиції України Герман Галущенко. Фото: УНІАН

До міністра юстиції Германа Галущенка 10 листопада прийшло з обшуками Національне антикорупційне бюро. Також обшуки проходять у компанії "Енергоатом".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.  

Реклама
Читайте також:

Обшуки у Германа Галущенка

"І в Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Який збіг. І це ще не все", — повідомив Железняк.

Обшуки у Германа Галущенка 10 листопада
Скриншот допису Ярослава Железняка

Незадовго він написав, що обшуки також проходять у компанії "Енергоатом". 

Обшуки в Енергоатомі 10 листопада
Скриншот допису Ярослава Железняка

Водночас нардеп сказав, що Тимур Міндіч, Герман Галущенко та "Енергоатом" фігурують в одному розслідуванні. 

null
Скриншот допису Ярослава Железняка

Варто зазначити, що 9 листопада колишній очільник Міненерго заявив, що зараз він "не відповідає за енергетику" і закликав не обговорювати його попередню діяльність, зокрема зміни щодо тарифної політики. 

"Насправді все, що було зроблено в енергетиці, і питання тарифів, і взагалі ті рішення, які приймалися, вони дозволили втримати енергосистему протягом чотирьох років постійних масованих атак. Тому всі маніпуляції стосовно тарифів чи захисту, будь ласка, залиште в минулому", — сказав Галущенко, виступаючи під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він наголосив, що усі рішення ухвалені раніше, були спрямовані на стабілізацію енергосистеми під час важких викликів.

"Насправді, зараз я за енергетику не відповідаю", — підкреслив міністр. 

Нагадаємо, вранці 10 листопада НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча. За кілька годин до цього він виїхав з України. 

А 21 жовтня обшуки проводили у колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Герман Галущенко Ярослав Железняк НАБУ обшуки Україна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації