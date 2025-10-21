ДБР обшукало екскерівника Укренерго Кудрицького — ЗМІ

У колишнього керівника Укренерго ДБР проводить обшуки
Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.
Про це повідомляє низка ЗМІ із посиланням на анонімні джерела в ДБР.
ДБР провело обшуки у Володимира Кудрицького, який раніше очолював Укренерго
Джерела вказують, що Кудрицький фігурує у цьому провадженні, однак офіційного підтвердження від правоохоронних органів і деталей підозр на момент публікації немає.
Нагадаємо, що у 2024 році Кудрицького звільнили після звіту про заходи захисту енергооб’єктів від обстрілів.
Звільнення Кудрицького спричинило скандал — члени іноземної наглядової ради від Укренерго також покинули посади та оприлюднили лист-звернення.
Згодом Володимир Кудрицький прокоментував своє звільнення. Він заявив, що рішення Наглядової ради не пов'язане з питанням захисту підстанцій Укренерго.
Окрім того, на інцидент зі звільненням Кудрицького відреагували навіть посли G7.
Читайте Новини.LIVE!