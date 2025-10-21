Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У колишнього керівника Укренерго ДБР проводить обшуки

У колишнього керівника Укренерго ДБР проводить обшуки

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:39
Оновлено: 14:38
ДБР обшукало екскерівника Укренерго Кудрицького — ЗМІ
Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: НЕК "Укренерго"

Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Про це повідомляє низка ЗМІ із посиланням на анонімні джерела в ДБР.

Реклама
Читайте також:

ДБР провело обшуки у Володимира Кудрицького, який раніше очолював Укренерго

Джерела вказують, що Кудрицький фігурує у цьому провадженні, однак офіційного підтвердження від правоохоронних органів і деталей підозр на момент публікації немає.

Нагадаємо, що у 2024 році Кудрицького звільнили після звіту про заходи захисту енергооб’єктів від обстрілів. 

Звільнення Кудрицького спричинило скандал — члени іноземної наглядової ради від Укренерго також покинули посади та оприлюднили лист-звернення. 

Кудрицький обшуки
Заява голови наглядової ради. Фото: скриншот
Наглядова рада Укренерго
Текст Данієля Доббені та Педера Андреасена. Фото: скриншот

Згодом Володимир Кудрицький прокоментував своє звільнення. Він заявив, що рішення Наглядової ради не пов'язане з питанням захисту підстанцій Укренерго.

Окрім того, на інцидент зі звільненням Кудрицького відреагували навіть посли G7.

скандал ДБР обшуки Укренерго Володимир Кудрицький
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації