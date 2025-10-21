ДБР обшукало екскерівника Укренерго Кудрицького — ЗМІ

Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: НЕК "Укренерго"

Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького. Слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням щодо можливого завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Про це повідомляє низка ЗМІ із посиланням на анонімні джерела в ДБР.

Джерела вказують, що Кудрицький фігурує у цьому провадженні, однак офіційного підтвердження від правоохоронних органів і деталей підозр на момент публікації немає.

Нагадаємо, що у 2024 році Кудрицького звільнили після звіту про заходи захисту енергооб’єктів від обстрілів.

Звільнення Кудрицького спричинило скандал — члени іноземної наглядової ради від Укренерго також покинули посади та оприлюднили лист-звернення.

Заява голови наглядової ради. Фото: скриншот

Текст Данієля Доббені та Педера Андреасена. Фото: скриншот

Згодом Володимир Кудрицький прокоментував своє звільнення. Він заявив, що рішення Наглядової ради не пов'язане з питанням захисту підстанцій Укренерго.

Окрім того, на інцидент зі звільненням Кудрицького відреагували навіть посли G7.