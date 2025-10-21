ГБР обыскало экс-руководителя Укрэнерго Кудрицкого — СМИ

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: НЭК "Укрэнерго"

Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Следственные действия связаны с уголовным производством относительно возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники в ГБР.

Источники указывают, что Кудрицкий фигурирует в этом производстве, однако официального подтверждения от правоохранительных органов и деталей подозрений на момент публикации нет.

Напомним, что в 2024 году Кудрицкого уволили после отчета о мерах защиты энергообъектов от обстрелов.

Увольнение Кудрицкого вызвало скандал — члены иностранного наблюдательного совета от Укрэнерго также покинули должности и обнародовали письмо-обращение.

Заявление председателя наблюдательного совета. Фото: скриншот

Текст Даниэля Доббени и Педера Андреасена. Фото: скриншот

Впоследствии Владимир Кудрицкий прокомментировал свое увольнение. Он заявил, что решение Наблюдательного совета не связано с вопросом защиты подстанций Укрэнерго.

Кроме того, на инцидент с увольнением Кудрицкого отреагировали даже послы G7.