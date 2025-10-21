ГБР обыскало экс-руководителя Укрэнерго Кудрицкого — СМИ

У бывшего руководителя Укрэнерго ГБР проводит обыски
Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Следственные действия связаны с уголовным производством относительно возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.
Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники в ГБР.
ГБР провело обыски у Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял Укрэнерго
Источники указывают, что Кудрицкий фигурирует в этом производстве, однако официального подтверждения от правоохранительных органов и деталей подозрений на момент публикации нет.
Напомним, что в 2024 году Кудрицкого уволили после отчета о мерах защиты энергообъектов от обстрелов.
Увольнение Кудрицкого вызвало скандал — члены иностранного наблюдательного совета от Укрэнерго также покинули должности и обнародовали письмо-обращение.
Впоследствии Владимир Кудрицкий прокомментировал свое увольнение. Он заявил, что решение Наблюдательного совета не связано с вопросом защиты подстанций Укрэнерго.
Кроме того, на инцидент с увольнением Кудрицкого отреагировали даже послы G7.
Читайте Новини.LIVE!