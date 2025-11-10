Видео
Україна
Главная Новости дня НАБУ проводит обыски у Германа Галущенко — детали

НАБУ проводит обыски у Германа Галущенко — детали

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 09:32
обновлено: 10:19
Герман Галущенко — НАБУ проводит обыски у министра
Министр юстиции Украины Герман Галущенко. Фото: УНИАН

К министру юстиции Герману Галущенко, который до конца июля 2025 года возглавлял Министерство энергетики, 10 ноября пришло с обысками Национальное антикоррупционное бюро. Также обыски проходят в компании "Энергоатом".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Читайте также:

Обыски у Германа Галущенко

"И у Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. Какое совпадение. И это еще не все", — сообщил Железняк.

Обшуки у Германа Галущенка 10 листопада
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Незадолго он написал, что обыски также проходят в компании "Энергоатом".

Обшуки в Енергоатомі 10 листопада
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

В то же время нардеп сказал, что Тимур Миндич, Герман Галущенко и "Энергоатом" фигурируют в одном расследовании.

null
Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Стоит отметить, что 9 ноября бывший глава Минэнерго заявил, что сейчас он "не отвечает за энергетику" и призвал не обсуждать его предыдущую деятельность, в частности изменения в тарифной политике. 

"На самом деле все, что было сделано в энергетике, и вопрос тарифов, и вообще те решения, которые принимались, они позволили удержать энергосистему в течение четырех лет постоянных массированных атак. Поэтому все манипуляции относительно тарифов или защиты, пожалуйста, оставьте в прошлом", — сказал Галущенко, выступая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что все решения, принятые ранее, были направлены на стабилизацию энергосистемы во время тяжелых вызовов.

"На самом деле, сейчас я за энергетику не отвечаю", — подчеркнул министр. 

Герман Галущенко был назначен министром энергетики в апреле 2021 года, а должность министра юстиции получил после назначения премьером Юлии Свириденко в июле 2025 года.

Напомним, утром 10 ноября НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу. За несколько часов до этого он выехал из Украины.

А 21 октября обыски проводили у бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Следственные действия связаны с уголовным производством относительно возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Герман Галущенко Ярослав Железняк НАБУ обыски Украина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
