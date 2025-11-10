Тимур Миндич — НАБУ проводит обыски у бизнесмена

Бизнесмен Тимур Миндич. Фото: nashigroshi.org

Национальное антикоррупционное бюро 10 ноября проводит обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. За несколько часов до этого он выехал из Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Обыски у Миндича 10 ноября

Журналисты сообщают, что детективы НАБУ проводят обыски у Тимура Миндича. Они проходят в Киеве. Больше деталей пока неизвестно.

В то же время известно, что за несколько часов до этого бизнесмен покинул территорию Украины.

"Миндич сбежал из страны ночью, за несколько часов до обысков", — сказали собеседники УП в политических кругах.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк написал в Telegram, что, вероятно, Миндич "будет скрываться в Израиле и Австрии".

Напомним, 10 ноября НАБУ также пришло с обысками к Герману Галущенко.

Также мы писали, что 4 ноября прокуроры Офиса Генерального прокурора провели обыски у сотрудника НАБУ. Отмечается, что он "осуществлял негласные мероприятия по наблюдению за зданием ОГП".