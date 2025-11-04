Видео
Україна
Видео

НАБУ заявило об обысках у своего сотрудника — что известно

НАБУ заявило об обысках у своего сотрудника — что известно

Дата публикации 4 ноября 2025 21:22
обновлено: 22:33
Обыски у работника НАБУ — что случилось
Правоохранители проводят обыски. Иллюстративное фото: pravo.ua

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в ночь на 4 ноября провели обыски у сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Отмечается, что он "осуществлял негласные мероприятия по наблюдению за зданием ОГП".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Читайте также:

Обыски у работника НАБУ 4 ноября

"В ответ на распространенную Офисом Генерального прокурора информацию об обыске сотрудника НАБУ сообщаем следующее. Режим военного положения не устанавливает запрета на осуществление документирования в рамках расследования коррупционных преступлений", — отметили в НАБУ.

Там пояснили, что согласно действующему законодательству, сотрудники НАБУ не обязаны информировать прокуроров Офиса Генерального прокурора о проведении или участии в мероприятиях оперативно-розыскного или процессуального характера, если это не связано с процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в конкретном уголовном производстве.

"Подчеркиваем, что сотрудник НАБУ действовал в строгом соответствии с требованиями закона. Подчеркиваем недопустимость вмешательства в расследование НАБУ со стороны других органов", — заявили в бюро.

null
Скриншот сообщения НАБУ

Что предшествовало

Ранее в НАБУ рассказали, что во время обысков к их работнику "была применена физическая сила". В то же время отмечается, что о каком-либо подозрении ему не сообщали.

"Обыск проходил без решения суда и вероятно связан с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей. Указанный сотрудник НАБУ участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что накануне обыска за указанным сотрудником осуществлялось негласное наблюдение. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Обшуки у працівника НАБУ 4 листопада
Скриншот сообщения НАБУ

Что говорят в Офисе Генерального прокурора

В ОГП прокомментировали ситуацию об обысках у работника НАБУ. Там рассказали, что 3 ноября в 06:10 неизвестный мужчина установил специальные технические средства на навес над входом в жилой дом напротив здания Офиса Генерального прокурора. Однако уже в 14:53 другой человек эти устройства забрал.

"Камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников Офиса Генерального прокурора. Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного положения тотальное снятие информации из здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерные знаки, график перемещения и фиксация лиц государственных служащих, в том числе тех, кто работает в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта", — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в этот же день правоохранители начали уголовное производство по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

По данным ОГП, во время неотложных мероприятий удалось установить личность одного из мужчин. Учитывая военное положение, специфику работы объекта, в отношении которого осуществляется государственная охрана и необходимость немедленного реагирования, было принято решение о проведении обысков по месту его жительства.

"Во время обыска мужчина сообщил, что является штатным работником НАБУ и предоставил служебное удостоверение. Он подтвердил, что забирал установленные ранее технические средства наблюдения за зданием Офиса Генерального прокурора. Вместе с тем работник НАБУ не смог предоставить четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий, лишь отметил, что "выполнял поручение руководства". Досудебное расследование продолжается", — добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 20 октября СБУ проводила обыски у родственников детектива НАБУ. Соответствующие следственные действия касались расследования дела "Ротеттердам+".

А 9 октября НАБУ проводило обыски двух прокуроров Офиса генпрокурора. Дело касается взяточничества в размере 3,5 млн грн.

НАБУ обыски коррупция Офис генерального прокурора камера
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
