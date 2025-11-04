Обшуки у працівника НАБУ — що трапились

Правоохоронці проводять обшуки. Ілюстративне фото: pravo.ua

Прокурори Офісу Генерального прокурора у ніч проти 4 листопада провели обшуки у співробітника Національного антикорупційного бюро. Зазначається, що він "здійснював негласні заходи зі спостереження за будівлею ОГП".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Обшуки у працівника НАБУ 4 листопада

"У відповідь на поширену Офісом Генерального прокурора інформацію щодо обшуку співробітника НАБУ повідомляємо таке. Режим воєнного стану не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів", — наголосили в НАБУ.

Там пояснили, що відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні.

"Підкреслюємо, що співробітник НАБУ діяв у суворій відповідності до вимог закону. Наголошуємо на неприпустимості втручання у розслідування НАБУ з боку інших органів", — заявили в бюро.

Що передувало

Раніше у НАБУ розповіли, що під час обшуків до їхнього працівника "було застосовано фізичну силу". Водночас зазначається, що про будь-яку підозру йому не повідомляли.

"Обшук відбувався без ухвали суду та ймовірно пов'язаний із безпосереднім виконанням працівником професійних обов'язків. Вказаний співробітник НАБУ бере участь у документуванні низки корупційних справ та завжди діяв чітко в межах законодавства України", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що напередодні обшуку за вказаним співробітником здійснювалось негласне спостереження. Обставини події та причетні особи встановлюються.

Що кажуть в Офісі Генерального прокурора

В ОГП прокоментували ситуацію про обшуки у працівника НАБУ. Там розповіли, що 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі Офісу Генерального прокурора. Проте вже о 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

"Камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників Офісу Генерального прокурора. Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту", — сказали у відомстві.

Там зазначили, що цього ж дня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

За даними ОГП, під час невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків. З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання.

"Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора. Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що "виконував доручення керівництва". Досудове розслідування триває", — додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 20 жовтня СБУ проводила обшуки у родичів детектива НАБУ. Відповідні слідчі дії стосувалися розслідування справи "Ротеттердам+".

А 9 жовтня НАБУ проводило обшуки двох прокурорів Офісу генпрокурора. Справа стосується хабарництва у розмірі 3,5 млн грн.