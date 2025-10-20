Обшуки СБУ в родичів детектива НАБУ — що трапилось

СБУ проводить обшуки. Архівне фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України 20 жовтня провели обшуки у родичів одного із детективів Національного антикорупційного бюро. Відповідні слідчі дії стосуються розслідування справи "Ротеттердам+".

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Обшуки у родичів детектива НАБУ

В НАБУ розповіли, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+"). Також він займався розслідуваннями зловживань на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ. Під його контролем також була справа про незаконне збагачення генерала та заступника керівника департаменту СБУ.

"НАБУ продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня СБУ проводила слідчі дії щодо ексдетективів НАБУ, які зараз працюють в УЗ. За даними спецслужби, це стосувалось кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на УЗ.

