Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ — деталі

СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:22
Оновлено: 12:22
Обшуки СБУ в родичів детектива НАБУ — що трапилось
СБУ проводить обшуки. Архівне фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України 20 жовтня провели обшуки у родичів одного із детективів Національного антикорупційного бюро. Відповідні слідчі дії стосуються розслідування справи "Ротеттердам+".

Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

Реклама
Читайте також:

Обшуки у родичів детектива НАБУ

В НАБУ розповіли, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+"). Також він займався розслідуваннями зловживань на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ. Під його контролем також була справа про незаконне збагачення генерала та заступника керівника департаменту СБУ.

"НАБУ продовжує виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 25 вересня СБУ проводила слідчі дії щодо ексдетективів НАБУ, які зараз працюють в УЗ. За даними спецслужби, це стосувалось кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на УЗ

Також ми писали, що Нацполіція викрила групу шахраїв, що обкрадали інтернет-магазин. У них вилучили техніку, банківські картки, готівку та автомобілі.

СБУ НАБУ обшуки розслідування енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації