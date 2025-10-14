Кіберполіція затримала аферистів, які привласнили 700 тисяч гривень

Затримання шахраїв. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили міжрегіональну групу кіберзлочинців, які незаконно заволоділи коштами популярного інтернет-магазину косметики та парфумерії. Під час спецоперації Національна поліція України вилучила техніку, банківські картки, готівку та автомобілі, а збитки компанії оцінили у понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомили в Нацполіції України у вівторок, 14 жовтня.

Затримання шахраїв. Фото: допис Нацполіції у Telegram

Поліція викрила масштабну схему онлайн-шахрайства

За даними Департаменту кіберполіції, група зловмисників організувала шахрайську діяльність, використовуючи дані зламаних іноземних банківських карток. Вони оплачували товари й подарункові сертифікати у великому маркетплейсі без відома власників карток. Згодом викрадені товари перепродавали через онлайн-платформи, отримуючи прибуток.

Допис Нацполіції у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок таких дій підприємству завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень", — повідомили в Нацполіції.

Затримання шахраїв. Фото: допис Нацполіції у Telegram

Оперативники провели обшуки у чотирьох областях — Київській, Рівненській, Дніпропетровській та Миколаївській. У підозрюваних вилучили техніку, гроші, банківські картки, чорнові записи та кілька автомобілів, що використовувалися у злочинній схемі. Досудове розслідування триває, слідчі перевіряють можливу причетність затриманих до інших аналогічних правопорушень по всій Україні

Затримання шахраїв. Фото: допис Нацполіції у Telegram

